Inchiesta sull’eredità milionaria dell’imprenditore Lino Tito Fontana, la procura chiede l’archiviazione

Genova. Il sostituto procuratore Stefano Puppo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che ruota attorno all’eredità contesa di Lino Tito Fontana, morto nel 2020 con un patrimonio stimato di circa 40 milioni. Le indagini erano nate dopo l’esposto presentato nel 2024 dal figlio Marco Fontana.

Lino Tito Fontana è stato un personaggio di spicco a Chiavari. Imprenditore nel settore delle calzature e dell’edilizia, era stato presidente di Ascom e della Promotour, oltre che dell’Entella. Noto per il suo imponente patrimonio immobiliare, vantava anche importati legami politici con la Democrazia Cristiana, in particolare con il più volte ministro Paolo Emilio Taviani, che ospitava spesso a cena insieme ad altri esponenti nazionali del partito.

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