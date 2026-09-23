Kafka “si prende” Palazzo civico: due giorni dentro il labirinto di Joseph K.

Per due giorni il palazzo comunale progettato negli anni ’30 da Franco Oliva non sarà “soltanto” la casa degli spezzini. Corridoi, scale, sale e altri angoli dell’edificio diventeranno il terreno di gioco di Franz Kafka, con il pubblico chiamato a muoversi dentro una storia anziché semplicemente sedersi a guardarla. È “K”, lo spettacolo itinerante e immersivo del Coro De André, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre con tre repliche al giorno, alle 17, alle 19 e alle 21. Al centro c’è Joseph K., l’uomo che ne Il processo si ritrova arrestato senza sapere perché e che da quel momento comincia a muoversi dentro un sistema tanto assurdo quanto apparentemente razionale. Una vicenda che, negli spazi di Palazzo Civico, assume una dimensione ancora più concreta: il pubblico seguirà un percorso tra piani, corridoi e sale, incontrando personaggi e situazioni dell’universo kafkiano.

E proprio Palazzo Civico è uno degli elementi dello spettacolo. La struttura dell’edificio, la successione degli ambienti e il continuo spostamento degli spettatori contribuiscono a costruire quel labirinto nel quale Joseph K. si ritrova progressivamente intrappolato. Accanto a Il processo, “K” prende spunto anche da altri racconti di Kafka, tra cui Un digiunatore e Una relazione per un’Accademia. Lo show arriva al termine di un percorso iniziato nel 2024 dal Coro De André con una ricerca dedicata allo scrittore praghese. Il primo capitolo è stato Risvegli, studio su La metamorfosi. Nel 2025 è seguito Indagini preliminari sul cittadino Joseph K., dedicato al tema della colpa e al rapporto tra individuo e sistema. Ora quella ricerca esce dagli spazi teatrali tradizionali e si trasferisce dentro Palazzo Civico. “Con K portiamo la genialità di Franz Kafka direttamente all’interno di Palazzo Civico”, commenta il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, sottolineando come l’esperienza permetta di entrare nella vicenda di Joseph K. e nei temi de Il processo, dalla giustizia alla burocrazia, dalla solitudine al potere. Peracchini evidenzia inoltre il lavoro del Coro De André, compagnia composta da giovani che unisce teatro, musica e sperimentazione.

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