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Lettere/ “Recco: addio alla canfora abbattuta. Una poesia”

Da Alessandra Burigana

Ieri l’albero è stato abbattuto. Ora stanno piantando un alberello che impiegherà  anni e anni per crescere. Rimane un grande piazzale parcheggio.
E rimangono tre alberi ai bordi della piazza che prima o poi faranno la stessa fine.

Le foto che ho ripreso da una postazione alta parlano da sole. Recco sempre più anonima, per non dire peggio. Più  posti macchina e meno alberi, meno verde in città.
Ma si sa come funziona. I posteggi a pagamento sono un introito per le casse comunali e rendono. Gli alberi no.

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