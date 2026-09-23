Lettere/ “Recco: addio alla canfora abbattuta. Una poesia”

Da Alessandra Burigana

Ieri l’albero è stato abbattuto. Ora stanno piantando un alberello che impiegherà anni e anni per crescere. Rimane un grande piazzale parcheggio.

E rimangono tre alberi ai bordi della piazza che prima o poi faranno la stessa fine.

Le foto che ho ripreso da una postazione alta parlano da sole. Recco sempre più anonima, per non dire peggio. Più posti macchina e meno alberi, meno verde in città.

Ma si sa come funziona. I posteggi a pagamento sono un introito per le casse comunali e rendono. Gli alberi no.

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