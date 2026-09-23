Lo Spezia del presente e del passato all’ultimo saluto di mister Carpanesi a Firenze

Applausi e tanta commozione per l’ultimo saluto a Sergio Carpanesi, figura iconica della storia dello Spezia e del calcio italiano, scomparso qualche giorno fa all’età di novant’anni. Nel giorno del funerale dell’ex allenatore aquilotto, nella chiesa dei Salesiani a Firenze, sono molti i volti noti legati alla sua storia spezzina che si sono presentati per porgere omaggio: dal gruppo “Orgoglio Spezzino”, agli ex calciatori del suo Spezia, Bepi Pillon e Luciano Spalletti. Presente anche lo Spezia Calcio con la propria delegazione, formata dallo speaker Federico La Valle, il responsabile del settore giovanile Beppe Vecchio e l’amministratore delegato Nicolò Peri.

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