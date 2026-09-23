Marco Sansovini ospite di “Radio Picco” da doppio ex di Spezia-Pescara

Sarà l’ex bomber di Spezia e Pescara Marco Sansovini l’ospite di Radio Picco oggi, in diretta su RLV – La Radio a Colori alle 18, a tre giorni dalla sfida dell’Adriatico. Le ultime sulla sfida in programma, tra una situazione infermeria e le novità dello Spezia, che ha lanciato nella giornata di oggi anche la terza maglia. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Picco su RLV in FM (nelle aree riviera e Val di Vara), DAB+ (in tutta la Liguria) e in streaming con App gratuita scaricabile da Google Play Store ed Apple App Store. Il contenuto sarà disponibile on-demand a partire dalle 19.30 di ogni sera sul canale Spotify della trasmissione raggiungibile qui e sul rinnovato sito di RLV – La Radio A Colori, nella sezione ‘trasmissioni“.

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