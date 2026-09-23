Mercato immobiliare, Fiaip: “L’entroterra savonese conquista famiglie italiane e acquirenti stranieri”

Savona. L’entroterra savonese si conferma attrattivo nel primo semestre 2026. Dai borghi di Osiglia, Stella, Sassello fino a Millesimo, Cairo Montenotte, Cengio, Murialdo e Calizzano, passando per centri come Altare, Carcare, Cosseria, Giusvalla, Plodio, Roccavignale, Mioglia e Urbe. L’area esaminata attira un numero crescente di acquirenti, italiani e stranieri, alla ricerca di case indipendenti, rustici da ristrutturare e case indipendenti con giardini o terreni.

Il Collegio FIAIP di Savona ha analizzato gli immobili compravenduti e distribuiti nei comuni dell’entroterra, con soluzioni che spaziano dai 17mila euro per rustico completamente da ristrutturare fino ai 270mila euro per case indipendenti con giardino e piscina. Un patrimonio abitativo variegato, spesso corredato da ampi terreni — fino a 68.000 metri quadrati nel caso di alcune proprietà censite nell’area di Cairo Montenotte — che risponde a una domanda in forte crescita da parte di chi cerca spazi esterni, tranquillità e un contatto diretto con la natura.

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