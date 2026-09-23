Meteo: alta pressione sempre dominante e vento con raffiche superiori ai 50 km/h

Liguria. Sarà giornata ventosa quella di oggi, 23 settembre, in Liguria secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata dai quadranti orientali. L’area di alta pressione centrata sull’ovest Europa è ancora una volta la protagonista della scena mediterranea. Sono attese ancora giornate stabili e temperature sopra la media del periodo.

Al mattino la Liguria sarà divisa in due: sul centro-ponente della regione nuvolosità compatta, mentre sul Levante il cielo sarà quasi totalmente sgombro da nubi. Nel corso del pomeriggio anche a Ponente la nuvolosità andrà via sparendo.

» leggi tutto su www.genova24.it