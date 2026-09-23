Pallapugno: il punto su tutti i campionati senior e giovanili

Andora. Si avviano alla conclusione i campionati 2026 di pallapugno. Dalla Serie A ai Promozionali, ecco la situazione categoria per categoria.
SERIE A Banca d’Alba – Spareggi di qualificazione alle semifinali
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia 3-9
Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7
SERIE A Banca d’Alba – Andata semifinali
Sabato 26 settembre ore 15
a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa
Domenica 27 settembre ore 16
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia