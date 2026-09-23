Passeggiate urbanistiche: sabato 26 è il turno di Sestri Ponente e Borzoli

Genova. Sabato 26 settembre le “passeggiate urbanistiche” promosse dal Comune di Genova e, in particolare, dall’assessorato comunale all’Urbanistica, toccheranno per la prima volta il territorio del Municipio VI Medio Ponente.

A partire dalle ore 10, gli uffici tecnici del Comune di Genova accompagneranno – e si faranno accompagnare da – residenti e associazioni lungo le strade, le piazze e i vicoli di Sestri Ponente e Borzoli, nel quadro del nuovo percorso partecipativo lanciato dall’Amministrazione per tracciare e definire, insieme alla cittadinanza, i perimetri dei centri storici dei 19 Comuni che esattamente 100 anni fa, nel 1926, furono aggregati nella cosiddetta “Grande Genova”. I ritrovi saranno rispettivamente alle 10 in via Sestri 34 (davanti alla sede municipale) e alle 11.30 circa in piazza della Chiesa di Santo Stefano.

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