Piano Regolatore Portuale, il Comune: “No a grandi espansioni”. Comitati all’attacco: “Serve rispetto”

Genova. “Siamo convinti che il nostro porto avrà la possibilità di svilupparsi per ricevere ogni tipo di merce e di naviglio senza la necessità di procedere a nuove consistenti espansioni“. A dirlo il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, che ieri, nell’aula del Consiglio comunale, ha ribadito le posizione della giunta di Silvia Salis sulla sulle prospettive progettuali contenute nella bozza del nuovo piano regolatore portuale, presentato all’amministrazione la scorsa settimana da Autorità di sistema portuale.

L’occasione è stata l’interrogazione a risposta immediata presentata dal conigliere del Pd Claudio Chiarotti, già presidente del Municipio Ponente durante dal 2017 al 2022, che ha rilanciato il dibatto dopo i commenti arrivati prima da parte del presidente di Regione Liguria Marco Bucci e poi dello stesso presidente dell’authority Matteo Paroli. Se da piazza De Ferrari e da Palazzo San Giorgio l’accento è stato posto sull’importanza di allargare gli spazi operabili dello scalo di Genova e – soprattutto – Pra’, Tursi frena. “Non è la Regione Liguria l’ente che ha competenza di predisporre il piano regolatore portuale. La Regione darà il proprio parere, come poi farà anche il Comune di Genova“.

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