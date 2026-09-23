Piazza Europa, 120mila euro per ripristinare le fontane: lavori finanziati dagli utili del parcheggio interrato

Dopo almeno un anno di fontane non funzionanti e in stato di degrado, per quelle di piazza Europa arriva un intervento da circa 120mila euro. La giunta comunale ha approvato il provvedimento che individua nel ripristino delle fontane l’opera pubblica da finanziare nell’ambito dell’accordo di programma tra Comune e Camera di commercio legato al parcheggio interrato della piazza. Un intervento che arriva dopo che il tema era stato sollevato anche in consiglio comunale: la prima interpellanza risale al dicembre scorso, mentre a inizio aprile una segnalazione aveva evidenziato come lo stato di abbandono fosse rimasto invariato anche durante le festività pasquali.

Le fontane si trovano nel cuore della città, tra Palazzo civico, la cattedrale e la sede della Camera di Commercio, e il loro mancato funzionamento e le condizioni dell’area erano quindi diventati anche un tema politico, oltre che una questione di decoro urbano. Ora il Comune ha individuato la maniera di garantire una copertura finanziaria collegata direttamente alla gestione del parcheggio interrato di piazza Europa, affidata alla società Europa Park sulla base della concessione del diritto di superficie, la cui agibilità era stata rilasciata nell’ormai lontano agosto del 2016.

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