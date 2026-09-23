Portofino: sostituzione pontili e livellamento fondale, si parte

La giunta comunale di Portofino ha approvato l’opera di “Completamento e sostituzione dei pontili al Molo Umberto I, zona Isolotto e apertura varco”. Deliberato anche il livellamento del fondale del porto, innalzatosi per l’apporto di detriti che hanno creato anche più frequenti situazioni di “acqua alta” che grava sui negozi. L’incarico di progettazione era stato affidato era stato affidato all’Ing. Alessandro

Chini di Genova.

Di seguito a maggior chiarimento la delibera di giunta pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

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