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Quinto, il centro anziani La Rotonda ricorre al Tar contro l’assegnazione degli spazi di piazzale Rusca

Quinto, il centro anziani La Rotonda ricorre al Tar contro l’assegnazione degli spazi di piazzale Rusca

piazzale rusca

Genova. L’assemblea del Centro Anziani La Rotonda approva il ricorso contro l’esito del bando comunale che ha assegnato la gestione dello spazio di piazzale Rusca a Quinto alla Compagnia delle Donne. Il Centro Anziani dovrebbe lasciare l’immobile dopo cinquant’anni di attività e in queste settimane aveva rilanciato una proposta di apertura dello spazio a tutto il quartiere.

Sabato 19 settembre si è riunita l’assemblea e il portavoce e presidente uscente Pietro Pastorino ha ricostruito i diversi passaggi compiuti negli ultimi mesi, dalla richiesta di annullamento in autotutela del bando alla proposta di aprire una fase di co-progettazione capace di ricomporre la frattura che si è creata nel territorio.

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