Regione Liguria in missione negli Stati Uniti: “Rafforziamo il rapporto con la Georgia”

Genova. Rafforzare i rapporti tra Liguria e Georgia negli Stati Uniti e favorire nuove occasioni di collaborazione nei settori della portualità e della logistica, del commercio internazionale, dell’innovazione e della tecnologia. Sono questi i principali obiettivi della missione della Regione Liguria in Georgia che prenderà il via oggi, mercoledì 23 settembre, a Savannah e si concluderà venerdì 25 settembre ad Atlanta, con una delegazione impegnata in una serie di incontri con istituzioni, imprese, operatori economici, università e realtà della ricerca e dell’innovazione.

La delegazione è guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, e comprende rappresentanti di Federlogistica, Università di Genova, Aeroporto di Genova, Agenzia in Liguria, Istituto Italiano di Tecnologia, Liguria International e Filse. Ad Atlanta si aggiungeranno inoltre due aziende liguri, Cactus Holding e Firmamento Technologies, che parteciperanno agli incontri con il sistema economico e dell’innovazione della Georgia.

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