Sanità, monitoraggio Lea: “Liguria terza regione in Italia per miglioramento”

​Liguria. La Liguria è la terza Regione italiana per miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza 2024 rispetto all’anno precedente. Secondo il Monitoraggio LEA 2024 della Fondazione GIMBE, il punteggio della Liguria passa da 219 a 250 punti, con un incremento di 31 punti, tra i più significativi registrati a livello nazionale. La Liguria si colloca inoltre tra le Regioni in miglioramento e raggiunge la soglia di adempienza prevista dal nuovo Sistema di Garanzia.

​”Il dato del monitoraggio LEA 2024 è un segnale positivo e conferma il lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la sanità ligure – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Un miglioramento di 31 punti in un solo anno è un risultato importante, che ci incoraggia a proseguire nel rafforzamento dei servizi, dell’assistenza territoriale, della prevenzione e della rete ospedaliera. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma questi numeri confermano che la direzione intrapresa è quella giusta​”.

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