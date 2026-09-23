“Santa in Giallo”: incontro sui giochi investigativi da tavolo

Dall’ufficio stampa di “Santa in Giallo”

Santa in Giallo dopo il successo dei primi appuntamenti continua ad allargare i propri confini. Non soltanto romanzi, scrittori e incontri con gli autori: per la prima volta il festival e concorso letterario dedicato al giallo apre anche ai giochi da tavolo investigativi, trasformando il mistero in un’esperienza da vivere direttamente, insieme agli altri. L’idea nasce dalla Biblioteca Civica “A. e A. Vago” di Santa Margherita Ligure, diretta da Laura Cuoghi, che ha proposto di inserire nel programma di Santa in Giallo un pomeriggio interamente dedicato ai giochi in scatola a tema giallo. L’appuntamento è per giovedì 24 settembre, dalle 16 alle 18, nella sede della biblioteca in via Cervetti Vignolo 25.

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