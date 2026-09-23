‘Santa in Giallo’: Premio internazionale di giornalismo a Umberto Brindani

Un romanzo noir riporta a Santa Margherita Ligure, dopo oltre dieci anni, il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio” per il giornalismo. A riceverlo sarà Umberto Brindani, protagonista venerdì 25 settembre di una delle serate più importanti di “Santa in Giallo”. Il riconoscimento è promosso dall’associazione culturale Tigulliana.

Il legame fra premio giornalistico e festival nasce da Senza lasciare traccia, il romanzo pubblicato da Piemme con cui Brindani ha partecipato al concorso letterario. Il libro è arrivato fra i quindici semifinalisti dei romanzi editi, ma non nella cinquina finale. Ha ricevuto tuttavia il premio speciale del direttore artistico Paolo Fizzarotti. A questo si aggiunge il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio” per il giornalismo, assegnato a Brindani per la sua carriera.

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