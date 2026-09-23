Spazzamenti, sfalcio, pulizie e rimozione rifiuti nella “terza giornata del territorio”, gli interventi municipio per municipio

Genova. Spazi pubblici più puliti, verde curato, arredi rinnovati e risposte concrete alle segnalazioni dei cittadini. Si e svolta oggi la terza “giornata della cura del territorio”, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova in stretta sinergia con Aster, Amiu e i municipi, pensata per intervenire in modo capillare e coordinato su aree urbane ad alta frequentazione.

L’impegno delle squadre operative si è concentrato su tutti i nove municipi, con di lavorazioni mirate a migliorare la vivibilità e il decoro urbano dei quartieri. L’iniziativa, modello di prossimità amministrativa, è nata per dare risposte tempestive alle istanze della cittadinanza raccolte direttamente dai municipi. Ciascun ente territoriale ha, infatti, coordinato sul campo interventi specifici di Amiu per l’igiene e il lavaggio delle strade e di Aster per le manutenzioni straordinarie e il verde.

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