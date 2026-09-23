Torna il granata sulle maglie dello Spezia, per la terza divisa stile Liberty

Nel 120esimo anniversario della storia del club, lo Spezia completa la collezione delle divise per la stagione 2026/2027. Dopo le maglie di casa e da trasferta, è stata presentata anche la terza maglia, nata con l’obiettivo di celebrare non soltanto la storia delle aquile, ma anche il patrimonio artistico e culturale della città. La nuova terza maglia si distingue per una tonalità granata, elegante e lontana dai colori tradizionali delle prime due divise ma che richiama lo Spezia del passato. A caratterizzarla sono soprattutto i motivi grafici che richiamano le forme sinuose e floreali delle vetrate Liberty che adornano alcuni dei palazzi storici della Spezia, con lo shooting svolto nel palazzo della Provincia cittadina. Linee intrecciate e ricurve si sviluppano sul tessuto creando un gioco di geometrie e dando dinamismo al disegno, con l’intento di trasferire sui campi da gioco un elemento riconoscibile dell’architettura della città.

Un legame con la storia dello Spezia che torna anche nei dettagli. Sul petto, a differenza delle prime due maglie della stagione, trova nuovamente spazio il logo ufficiale del club con le tradizionali lettere S e C all’interno dello scudo. Sul retro del colletto è invece presente lo Scudetto del 1944, riferimento all’impresa dei Vigili del Fuoco che conquistò il titolo italiano di guerra, una delle pagine più significative della storia delle Aquile. La terza maglia della stagione 2026/2027 è disponibile da oggi presso lo Spezia Store e sullo store online ufficiale del club.

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