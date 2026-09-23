Una serata per parlare di ambiente e natura a Laigueglia con Franco Borgogno

Laigueglia. Si intitola “Relazioni: il mare necessario. Una serata alla scoperta di quanto la nostra vita sia totalmente dipendente dalla natura” l’incontro in programma venerdì 25 settembre alle 21 sulla Terrazza Giuliano di Laigueglia con il giornalista e divulgatore Franco Borgogno. L’evento è promosso dai progetti Brain e I giardini incantati del mare in collaborazione con il Comune di Laigueglia. Partecipano i giornalisti Massimo Boero e Stefano Pezzini. Modera Simonetta Tassara.

L’incontro sarà dedicato alla (ri)scoperta consapevole dello spettacolo della vita attraverso la fittissima rete di connessioni e relazioni indissolubili tra la biodiversità e la componente non vivente sul Pianeta. Come già scriveva Rachel Carson, nella natura infatti nulla esiste da solo. La serata racconterà le numerose, straordinarie relazioni che ci (noi umani e ogni forma di vita) legano al sole e all’acqua e quindi al mare, che contiene il 97 per cento dell’acqua sul nostro Pianeta, e alla montagna, che è il grande ‘serbatoio’ di acqua dolce.

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