A Begato inaugurato un nuovo poliambulatorio per visite ed esami specialistici

Genova. È stato inaugurato giovedì pomeriggio in via Camillo Sbarbaro, a Begato, il nuovo poliambulatorio dell’associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Il nuovo centro opererà nell’area urbana di Genova, concentrandosi soprattutto sui quartieri di Begato, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo, in integrazione con il servizio sanitario. Un presidio che offrirà visite ed esami di vario genere, dalla visita cardiologica all’elettrocardiogramma passando per rco(color)dopplergrafia cardiaca, visite ortopediche, otorinolaringoiatriche e urologiche anche con ecografia.