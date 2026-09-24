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A Begato inaugurato un nuovo poliambulatorio per visite ed esami specialistici

A Begato inaugurato un nuovo poliambulatorio per visite ed esami specialistici

Generico settembre 2026

Genova. È stato inaugurato giovedì pomeriggio in via Camillo Sbarbaro, a Begato, il nuovo poliambulatorio dell’associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il nuovo centro opererà nell’area urbana di Genova, concentrandosi soprattutto sui quartieri di Begato, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo, in integrazione con il servizio sanitario. Un presidio che offrirà visite ed esami di vario genere, dalla visita cardiologica all’elettrocardiogramma passando per  rco(color)dopplergrafia cardiaca, visite ortopediche, otorinolaringoiatriche e urologiche anche con ecografia. 

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