A Ceparana nasce “Per fare un fiore”, nuovo spazio educativo per i bambini da 6 mesi a 3 anni

Nasce “Per fare un fiore”, un nuovo nido d’infanzia dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 mesi ai 3 anni, che inaugurerà ufficialmente sabato 3 ottobre alle 17 nella sede di via Lagoscuro 71, a Ceparana (nel territorio comunale di Vezzano Ligure). A dare vita al progetto sono Martina Butti e Sara Sisti, educatrici e colleghe che si sono conosciute nel 2020, mentre lavoravano nella stessa struttura educativa. Da quell’incontro è nata un’amicizia, ma anche un progetto condiviso che, negli anni, ha continuato a crescere fino a diventare realtà. “Quel sogno è rimasto nel cassetto per molto tempo, ma non abbastanza da farlo appassire”, raccontano Martina e Sara. “Sei anni dopo abbiamo avuto il coraggio di riaprire quel cassetto e ci siamo accorte che tutta la bellezza che avevamo riposto al suo interno era ancora lì, pronta a sbocciare. Quel sogno oggi ha un posto, una forma, un colore e un nome tutto suo: Per fare un fiore”.















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