A Genova si chiude il viaggio della Fiaccola della Pace

Genova. È arrivata giovedì sera a Genova la Fiaccola della Pace, il simbolo itinerante di fratellanza e cooperazione che i tedofori della Peace Run, partiti dal Colosseo in occasione della Giornata Internazionale della Pace istituita dall’Onu, hanno consegnato ufficialmente alla sindaca Silvia Salis al termine di una cerimonia emozionante.

Presenti anche l’assessora a pari opportunità e servizi rducativi, Rita Bruzzone, insieme al sindaco di Sant’Anna di Stazzema, Maurizio Verona. La fiaccola resterà in custodia alla città per un anno e, venerdì mattina, farà tappa alla scuola primaria G. Daneo, nel centro storico, per un momento di confronto e di educazione civica tra studenti e atleti.

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