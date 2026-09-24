Al torneo over 45 “Locanda Alinò” arrivano le due semifinali

Saranno Pizzeria Fuoricampo-Bar Picchi e Moto Pianazze-Moto Masini le due semifinali della cinquantunesima edizione del torneo calcistico Over 45 “Locanda Alinò”, disputato sul terreno sintetico a sette dell’Arci Pianazze. L’ultimo turno eliminatorio ha decretato i passaggi del turno in entrambi i gironi. Nel Girone A la Moto Masini ha chiuso in vetta a 6 punti superando 5-4 i Commercialisti Massa, seguita dal Bar Picchi (4 punti) che si è imposto 7-4 sul Via Brigola. Nel Girone B la Pizzeria Fuoricampo ha conquistato il primato a punteggio pieno vincendo 5-3 contro Sempre Amighi, mentre la Moto Pianazze si è aggiudicata il secondo posto per differenza reti battendo 6-3 La Veneta. Prima dell’inizio di ogni sfida è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Roberto Pagano.

Le due sfide ad eliminazione diretta si giocheranno giovedì 1° ottobre a partire dalle ore 20:00 con la direzione arbitrale di Enrico Palomba. Ad aprire il programma sarà Fuoricampo-Bar Picchi, mentre a seguire andrà in scena il derby tra Moto Pianazze e Moto Masini.

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