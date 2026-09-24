Albissole, primo punto contro il Savona, Freccero: “Buonissima gara, abbiamo dato una risposta rispetto alla prima partita”

Vado Ligure. Primo punto in campionato per l’Albissole. Finisce 1-1 contro il Savona. I ceramisti passano al 21′ con l’autogol di Pili su cross di Barisone. I biancoblù pareggiano all’84′ con Rignanese. A fine gara parla Fabio Freccero.

Sul pareggio contro il Savona e sul valore di questo punto: “Primo tempo meglio. Abbiamo giocato alla pari. Poi nel secondo tempo ci siamo un po’ adeguati alla partita. Ci sono state tante interruzioni, tra arbitro e infortuni. Loro sono usciti tecnicamente. Sono una squadra molto forte, una di quelle che si giocherà il campionato. Siamo contenti perché abbiamo dato una risposta rispetto alla prima partita. Il risultato della prima è stato anche un po’ cattivo. Abbiamo preso due gol alla fine, ma la prestazione c’era stata. Oggi invece è stata una buona gara. Anzi, una buonissima gara“.

» leggi tutto su www.ivg.it