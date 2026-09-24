Armwrestling, il filattierese Pasquotti sfiora il podio in Svizzera: quarto allo Swiss Open

Francesco Pasquotti sfiora il podio allo Swiss Open 2026 e porta la Lunigiana ai vertici internazionali dell’armwrestling. L’atleta e titolare dell’ASD Essenziale 2019 di Filattiera ha chiuso al 4° posto con il braccio destro e al 10° con il sinistro nella competizione disputata sabato 19 settembre alla Rüeggerholzhalle di Frauenfeld, in Svizzera. All’appuntamento hanno partecipato oltre 200 atleti provenienti da diverse parti del mondo, in una gara caratterizzata da un livello tecnico particolarmente elevato e dalla presenza di alcuni dei nomi più conosciuti della disciplina. Tra gli ospiti anche il campione dei pesi massimi Vitaly Laletin, la matchmaker Snezhana Babayeva e Barbora Bajčiová. Pasquotti si è fatto strada fino a un passo dal podio nella prova con il braccio destro, mentre con il sinistro ha conquistato un posto nella top 10 internazionale. Un doppio piazzamento ottenuto in un contesto competitivo di alto livello e che conferma la crescita dell’atleta filattierese sulla scena internazionale. Lo Swiss Open non si è limitato alle gare, ma ha riunito anche una vasta esposizione dedicata al mondo dell’armwrestling, diventando un punto di incontro per atleti, appassionati e addetti ai lavori.

Per Pasquotti c’è anche un legame particolare con il territorio di Aulla. L’atleta e l’Asd Essenziale 2019 hanno infatti partecipato nelle precedenti edizioni alla Giornata dello sport organizzata in città, contribuendo a far conoscere l’armwrestling e i valori della disciplina. Quest’anno la sua assenza era dovuta proprio alla concomitanza con l’impegno internazionale in Svizzera. A seguirne la prestazione anche la Consulta dello Sport del Comune di Aulla e la delegata allo Sport Giada Moretti. “Siamo davvero felici e orgogliosi del risultato ottenuto da Francesco – sottolinea Moretti -. Francesco, lunigianese, e la sua associazione hanno partecipato negli scorsi anni alla nostra Giornata dello Sport, portando ad Aulla una disciplina affascinante e ancora poco conosciuta, ma capace di trasmettere valori importanti come impegno, disciplina, sacrificio e rispetto dell’avversario. Quest’anno non averlo avuto con noi ci è dispiaciuto, ma sapere che era impegnato in una competizione internazionale di questo livello e vedere i risultati che ha conquistato ci rende ancora più orgogliosi”.

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