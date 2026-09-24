Auto ribaltata sulla provinciale a Stellanello, ferito il conducente

Stellanello. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Stellanello, lungo il tratto della strada provinciale con la Val Merula (Sp 13), in località San Lorenzo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 15, il conducente di un’auto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della vettura, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Andora e del 118: il guidatore, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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