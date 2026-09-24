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Cronaca

Bagnante in difficoltà nel mare davanti a Zinola: soccorsa da un passante e da Capitaneria e Vigili del fuoco

Bagnante in difficoltà nel mare davanti a Zinola: soccorsa da un passante e da Capitaneria e Vigili del fuoco

Capitaneria Porto Guardia Costiera Savona

Savona. Ieri pomeriggio gli uomini della Capitaneria di Porto di Savona hanno tratto in salvo una bagnante in difficoltà nelle acque davanti al litorale di Zinola a Savona.

Un cittadino ha segnalato la situazione alla sala operativa della Guardia Costiera, quindi la macchina dei soccorsi è immediatamente scattata: sul posto è stata inviata la Motovedetta SAR (Search And Rescue) CP 863 della capitaneria di porto di Savona, un mezzo nautico e una pattuglia da terra del comando dei vigili del fuoco di Savona.

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