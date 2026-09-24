Bagnante in difficoltà nel mare davanti a Zinola: soccorsa da un passante e da Capitaneria e Vigili del fuoco

Savona. Ieri pomeriggio gli uomini della Capitaneria di Porto di Savona hanno tratto in salvo una bagnante in difficoltà nelle acque davanti al litorale di Zinola a Savona.

Un cittadino ha segnalato la situazione alla sala operativa della Guardia Costiera, quindi la macchina dei soccorsi è immediatamente scattata: sul posto è stata inviata la Motovedetta SAR (Search And Rescue) CP 863 della capitaneria di porto di Savona, un mezzo nautico e una pattuglia da terra del comando dei vigili del fuoco di Savona.

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