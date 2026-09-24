Basket, amicizia e memoria: grande partecipazione alla prima edizione della “MameCup”

Lo sport come momento di aggregazione, ricordo e solidarietà. Sabato 19 settembre la palestra “Claudio Papini” di Fossitermi ha ospitato la MameCup, una giornata interamente dedicata al basket e all’amicizia in memoria di Emanuele Ghirlanda. L’iniziativa, nata da un’idea di Beatrice, un’amica di Emanuele, è riuscita a chiamare a raccolta decine di ragazzi e ragazze, riunendo i familiari – tra cui il padre e la sorella, accolti con grande affetto dai presenti -, gli amici di scuola e i compagni nello sport.

La giornata si è sviluppata attraverso partite di basket 3 contro 3 che hanno visto i partecipanti sfidarsi sul parquet tra mattina e pomeriggio, alternando l’agonismo sul campo a momenti di condivisione, ricordi e convivialità. Hanno fatto da cornice al successo dell’evento la collaborazione e il sostegno della società sportiva DLF, dell’Azienda Agricola La Chiosa, del marchio di abbigliamento sportivo Erreà, della gelateria Tutto Gelato e del panificio “Er Fugassa” di Arcola della signora Amelia, che ha curato il pranzo per i ragazzi. Il torneo si è concluso con la premiazione delle squadre vincitrici, il riconoscimento a tutti i partecipanti e una merenda finale, lasciando il segno di una giornata carica di emozione nel segno del ricordo di Emanuele.

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