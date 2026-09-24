Borghetto ospita “La Rete del Salvamento”: formazione e nuove opportunità per i giovani

Borghetto Santo Spirito. Sabato 26 settembre 2026 Borghetto Santo Spirito ospiterà un importante incontro dedicato alla sicurezza balneare e alla formazione professionale, con la presentazione del progetto “La Rete del Salvamento per le Scuole della Liguria”
L’iniziativa nasce per dare una risposta concreta alla crescente difficoltà nel reperire assistenti bagnanti qualificati sulle coste liguri, coinvolgendo direttamente le scuole nella formazione dei giovani e offrendo loro competenze certificate e nuove opportunità lavorative.