Caccia, Wwf all’attacco di Regione Liguria: “Ignorata la scienza e l’emergenza climatica”

Genova In occasione dell’apertura della stagione venatoria, il Wwf Liguria ha espresso forte preoccupazione, richiamando l’attenzione sulle “numerose osservazioni tecnico-scientifiche formulate nei mesi scorsi alla Regione e rimaste in gran parte senza risposta“.

Le critiche sono incentrate sull’approccio che continua a “sottovalutare le evidenze scientifiche disponibili sullo stato di conservazione della fauna selvatica e sugli effetti dei cambiamenti climatici”. Secondo la sigla ambientalista, infatti, le criticità riguarderebbero sia il calendario venatorio sia alcune autorizzazioni concesse per il prelievo di specie particolarmente sensibili quali “allodola, quaglia, beccaccia, pavoncella e starna”, evidenziando come “studi scientifici recenti mostrano infatti come i cambiamenti climatici stiano modificando i tempi biologici delle migrazioni, rendendo necessario un aggiornamento dei criteri utilizzati per determinare la chiusura della stagione venatoria”.

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