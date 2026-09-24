Caro libri, dal Comune una piattaforma e corner cittadini per lo scambio di quelli usati

Genova. Una nuova piattaforma digitale e luoghi fisici per mettere in contatto le famiglie consentendo loro di scambiarsi i testi scolastici. È la nuova iniziativa del Comune di Genova per combattere il caro libri, offrendo un aiuto al bilancio delle famiglie genovesi in concomitanza con il rientro a scuola.

La giunta ha approvato la delibera che detta le linee guida per la realizzazione della piattaforma per connettere domanda e offerta tra cittadini e per l’allestimento di corner e punti di scambio libero in biblioteche, centri civici e sedi comunali accessibili per favorire la donazione e il prestito diretto nel proprio quartiere.

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