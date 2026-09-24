Casella (AVS): “Riaprire il centro prelievi di Villanova, chiuso dopo oltre 40 anni di attività”

“La chiusura del centro prelievi di Villanova d’Albenga, aperto all’inizio degli anni ’80, costituisce un grave danno per l’assistenza sanitaria nell’entroterra ingauno e conferma il rischio legato all’apertura della Casa di Comunità nell’ospedale di Albenga. Pur di giustificare la presenza della Casa di Comunità e attrarre pazienti, adesso al Santa Maria di Misericordia ci sono due punti prelievi: quello ospedaliero e quello provvisorio di Villanova d’Albenga. Presenteremo un’interrogazione in Regione per chiedere di riportare questo servizio sul territorio villanovese, dove era utilizzato dagli abitanti delle valli Arroscia e Lerrone e di tutto il comprensorio”

Lo afferma Jan Casella, consigliere regionale di AVS, che chiede la riapertura del centro prelievi che è stato chiuso per trasferirlo nella Casa di Comunità di Albenga.

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