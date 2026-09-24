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Politica

Casella (AVS): “Riaprire il centro prelievi di Villanova, chiuso dopo oltre 40 anni di attività”

Casella (AVS): “Riaprire il centro prelievi di Villanova, chiuso dopo oltre 40 anni di attività”

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“La chiusura del centro prelievi di Villanova d’Albenga, aperto all’inizio degli anni ’80, costituisce un grave danno per l’assistenza sanitaria nell’entroterra ingauno e conferma il rischio legato all’apertura della Casa di Comunità nell’ospedale di Albenga. Pur di giustificare la presenza della Casa di Comunità e attrarre pazienti, adesso al Santa Maria di Misericordia ci sono due punti prelievi: quello ospedaliero e quello provvisorio di Villanova d’Albenga. Presenteremo un’interrogazione in Regione per chiedere di riportare questo servizio sul territorio villanovese, dove era utilizzato dagli abitanti delle valli Arroscia e Lerrone e di tutto il comprensorio”

Lo afferma Jan Casella, consigliere regionale di AVS, che chiede la riapertura del centro prelievi che è stato chiuso per trasferirlo nella Casa di Comunità di Albenga.

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