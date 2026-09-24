Derattizzazione in centro storico, Usb all’attacco: “Servizio dismesso poche settimane fa, ora servono assunzioni”

Genova. “Rimaniamo trasecolati dall’ annuncio della sindaca di un piano straordinario per la derattizzazione considerato che proprio poche settimane fa Amiu ha dismesso il servizio che gestiva, ereditato da Amiu Bonifiche. Una contraddizione lampante che avevamo denunciato nell’ incontro con Comune e azienda dell 8 Giugno scorso, presente anche Salis”.

A dirlo, in una nota stampo, il sindacato di base Usb, che da tempo porta avanti la battaglia per la stabilizzazione dei lavorati Amiu e il potenziamento del servizio pubblico dell’azienda: “Si tratta dell’ ennesimo capitolo di una lunga serie di esternalizzazioni che indeboliscono l’azienda, già in difficoltà – sottolinea il segretario Maurizio Rimassa – Per questo abbiamo chiesto ad azienda e Comune negli incontri delle settimane scorse di sospendere ogni progetto di esternalizzazione. Non ci stupisce, purtroppo, non avere avuto risposta“.

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