Domenica in corso Italia torna la Dream Run per la lotta all’Aids e alla malnutrizione in Africa

Genova. Domenica 27 settembre si terrà a Genova, in corso Italia, la quinta edizione della corsa per l’Africa Dream Run, a sostegno del programma Dream della Comunità di Sant’Egidio per la lotta all’Aids e alla malnutrizione in 10 paesi africani.

Il ricavato della scorsa edizione ha reso possibile l’acquisto dei farmaci necessari a garantire, per un intero anno, le cure contro l’epilessia ai pazienti seguiti dal programma Dream in Malawi e a contrastare gli effetti della grave crisi alimentare che incombe sul paese. Quest’anno la Dream Run, che ha l’obiettivo di superare le mille iscrizioni, non solo continuerà a finanziare l’acquisto di farmaci e il sostegno nutrizionale alla popolazione, ma contribuirà anche alla realizzazione di un grande sogno: la costruzione di una scuola elementare in una delle zone più povere del Malawi, paese in cui solo 1 bambino su 3 riesce a portare a termine la scuola primaria.

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