Emergenza idrica a Borgio Verezzi, posizionate le botti. Il sindaco Dacquino: “Attendiamo spiegazioni dalla Servizi Ambientali”

E’ ancora emergenza idrica a Borgio Verezzi. Il sindaco Renato Dacquino ha firmato ieri, 23 settembre, un’ordinanza che dispone, in via temporanea e precauzionale, il divieto di utilizzare l’acqua potabile della rete pubblica per il consumo umano e per gli usi alimentari sull’intero territorio comunale.

Il provvedimento è scattato a seguito della comunicazione di Servizi Ambientali S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, relativa a una criticità riscontrata in uno dei quattro pozzi comunali, con riferimento alla presenza di PFAS, sostanze chimiche sintetiche.

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