Fattorie didattiche aperte il 3 e 4 ottobre. Piana: “Formula collaudata per avvicinare bambini e famiglie al mondo rurale e della pesca”

Trenta realtà produttive liguri, tra aziende agricole e ittiturismi, apriranno le proprie porte al pubblico sabato 3 e domenica 4 ottobre per la quindicesima edizione di Fattorie Didattiche Aperte, con laboratori gratuiti, visite guidate ed esperienze dedicate alla conoscenza del mondo agricolo, della pesca, degli animali, delle produzioni locali e dei cicli naturali. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria dall’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana insieme ai rappresentanti delle organizzazioni agricole, della pesca e della cooperazione.

Durante il fine settimana le aziende aderenti proporranno gratuitamente attività rivolte a fasce d’età e interessi differenti: dalla scoperta degli animali da allevamento e selvatici e delle piante alla costruzione dei muretti a secco, dalla programmazione di uno spaventapasseri robot alla pittura con i colori dell’orto, fino alle attività dedicate alla cura della natura, al lavoro del coltivatore e ai laboratori di cucina con i prodotti agricoli del territorio. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per insegnanti e istituti scolastici per conoscere attività ed esperienze che potranno diventare mete di successive uscite didattiche durante l’anno.

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