Fincantieri consegna alla Marina Militare il nuovo pattugliatore “Domenico Millelire”

Lo stabilimento Fincantieri di Muggiano ha ospitato la cerimonia di consegna della “Domenico Millelire”, nuova unità Ppa (Multipurpose Combat Ship) destinata alla Marina Militare. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici della Marina, della difesa e del gruppo cantieristico, tra cui il presidente Biagio Mazzotta, l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero e il direttore generale della divisione Navi Militari Eugenio Santagata, insieme all’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, all’ammiraglio ispettore capo Cristiano Nervi e al direttore di Occar Joachim Sucker.















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