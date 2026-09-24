Fincantieri, via libera al risanamento del molo del bacino galleggiante

Si chiude con esito positivo il lungo passaggio autorizzativo per l’intervento sul molo di accosto del bacino galleggiante di Fincantieri alla Spezia. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha infatti approvato il progetto presentato dalla società, al termine della Conferenza dei servizi decisoria convocata nei mesi scorsi per acquisire tutti i pareri necessari. Il decreto autorizza i lavori di risanamento dell’infrastruttura compresa nel compendio demaniale marittimo in concessione a Fincantieri. Come accade in questi casi, l’iter ha coinvolto una lunga serie di enti, tra cui Provincia della Spezia, Vigili del Fuoco, Asl 5, Agenzia delle Dogane, Regione Liguria, Arpal, Capitaneria di Porto, Marina Militare, Agenzia del Demanio e Comune della Spezia.

Il progetto era stato presentato da Fincantieri lo scorso 8 luglio mentre sul fronte ambientale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva già comunicato a giugno di ritenere che l’intervento non presentasse potenziali impatti significativi tali da richiedere ulteriori procedure di valutazione ambientale. Nel corso della Conferenza dei servizi sono state richieste alcune integrazioni progettuali, in particolare da Provincia, Vigili del Fuoco e Regione per gli aspetti legati all’ecosistema costiero e alle acque. Le integrazioni sono state successivamente trasmesse e hanno consentito di completare la procedura, fino all’assenso finale della Regione Liguria arrivato il 23 settembre. L’avvio dei lavori resta subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti coinvolti. Come sempre, il cantiere dovrà essere realizzato secondo le norme di sicurezza e con particolare attenzione alla tutela ambientale, evitando dispersioni di materiali inquinanti e garantendo la corretta gestione di rifiuti, materiali pericolosi e carburanti. Fincantieri dovrà inoltre realizzare le opere in conformità al progetto approvato e provvedere all’aggiornamento catastale dei beni.

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