Fischietti e magliette bianche per chiedere sicurezza, è la camminata degli “angeli del centro storico”

Genova. Il rumore di fischietti per sovrastare “i suoni del degrado” e tante magliette bianche, così è andata in scena nella serata di oggi, giovedì 24 settembre, la seconda manifestazione organizzata dagli “Angeli del centro storico”, come ha deciso di chiamarsi il gruppo nato attorno a una pagina Facebook incentrata sulla denuncia di situazioni di degrado nella città vecchia.

Una camminata “non partitica”, hanno sottolineato più volte gli organizzatori che, nei giorni scorsi avevano chiesto anche ai politici che avessero voluto partecipare di non strumentalizzare l’iniziativa: anche questa sera erano presenti, tra gli altri, numerosi consiglieri comunali, municipali e rappresentanti di partiti di centrodestra. Ma anche una camminata “pacifica”, hanno sottolineato allo stesso modo, in risposta ad altri comitati (come il gruppo giovanile CS124 e la rete di quartiere Ama-Maddalena) che hanno criticato messaggi e modalità utilizzate dagli “angeli”.

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