Il cinema indipendente torna protagonista a Celle Ligure: cinque giorni di film d’autore

Il cinema indipendente torna protagonista a Celle Ligure. Dal 30 settembre al 4 ottobre uno dei borghi più amati della Liguria ospiterà la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente: cinque giornate di proiezioni e incontri dedicate al cinema d’autore e alle produzioni indipendenti, con particolare attenzione alle opere ancora inedite in Italia. La rassegna nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al cinema d’autore e, allo stesso tempo, favorire il confronto tra chi i film li pensa, li realizza e li porta nelle sale. Accanto al programma culturale si svolgerà il Liguria Film Market, dedicato agli operatori e allo sviluppo di nuove collaborazioni nel settore audiovisivo.

“Iniziative come questa sono particolarmente importanti, perché mettere attorno allo stesso tavolo produttori, imprese, operatori, Film Commission e realtà internazionali significa creare connessioni che possono trasformarsi in progetti concreti e nuove opportunità di mercato – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria sta da tempo lavorando per rafforzare la filiera dell’audiovisivo, con misure, come quelle attualmente attive da un milione e 750 mila euro, dedicate all’attrazione delle produzioni nazionali e internazionali e al sostegno delle produzioni locali che possono accompagnare la crescita del comparto”.

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