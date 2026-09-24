Il grande cuore di Pietra Ligure: raccolti 15 mila euro per l’inclusione scolastica

Pietra L. Piazza Castello a Pietra Ligure si è riempita di sorrisi, allegria e solidarietà. Martedì 22 settembre Pietra Ligure ha dato ancora una volta prova della propria capacità di fare comunità, trasformando una giornata di festa in un concreto gesto di generosità.

Il successo dell’iniziativa solidale targata 2026 “Pietra su Pietra” è andato ben oltre i confini cittadini, confermando la grande partecipazione e la sensibilità di una comunità capace di unirsi quando si tratta di sostenere chi ha più bisogno.

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