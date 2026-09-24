Il Rimini e il Crotone lasciano Gibuti e tornano alla Spezia: “Rotazione con altri due cacciamine”

I cacciamine Rimini e Crotone torneranno a breve alla base della Spezia, lasciando la missione europea Aspides per essere sostituita da altre due unità della quinta divisione navale. Lo ha annunciato nelle scorse ore il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La staffetta si rende necessaria “per consentire lo svolgimento di improrogabili attività manutentive e il previsto avvicendamento degli equipaggi”, secondo una nota del ministero che sottolinea come il rientro delle due navi “non comporta alcuna riduzione dell’impegno operativo italiano nell’ambito dell’Operazione Aspides”.

Il Rimini e il Crotone erano partiti a metà maggio per raggiungere Gibuti in un contesto che sembrava poter evolvere verso un esito diverso dall’attuale. Si affacciavano quantomeno timidi spiragli con la tregua firmata a metà giugno a Islamabad tra Usa e Iran, mentre degli Houthi non si parlava più da qualche tempo. Le tensioni tra i due Paesi sono riprese a partire dalla scadenza del cessate il fuoco a metà agosto mentre i guerriglieri yemeniti sono avanzati nella Penisola Arabica con l’allargamento della crisi al non meno strategico stretto di Bab el-Mandeb. Nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump, all’apertura dei lavori dell’Assemblea delle Nazioni Unite, ha minacciato l’Iran di arrivare a “un accordo dopo midterm o lo annienterò” mentre la delegazione iraniana ha mostrato foto di bambini feriti dai raid americani.

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