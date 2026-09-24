Il viaggio di Nave Italia verso il finale: open day al Porto Antico

Genova. Si avvia verso il gran finale la Campagna 2026 di Fondazione Tender To Nave Italia ETS, che anche quest’anno ha portato a bordo di Nave Italia centinaia di ragazze e ragazzi con differenti fragilità e bisogni, accompagnandoli in percorsi di crescita, autonomia e inclusione attraverso l’esperienza della vita in mare.

Prima di iniziare ufficialmente l’ultimo mese di navigazione, Nave Italia aprirà le sue porte al pubblico con un open day in programma domenica 27 settembre, dalle ore 15.00 alle 18.30. Ormeggiato davanti ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, il brigantino solidale più grande del mondo sarà visitabile per conoscere più da vicino il lavoro della Fondazione, la nave e l’equipaggio della Marina Militare.

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