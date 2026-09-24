La Regione Liguria in missione a Savannah per parlare di porto e logistica

Savannah. È entrata nel vivo a Savannah la missione della Regione Liguria in Georgia (USA), in programma dal 23 al 25 settembre, con una prima giornata dedicata alla portualità, alla logistica e alle prospettive di sviluppo degli scambi commerciali tra i due territori.

La delegazione ligure, guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Massimiliano Nannini, ha visitato la Georgia Ports Authority e il Garden City Terminal, incontrando i rappresentanti dell’autorità portuale e approfondendo il funzionamento dello scalo, per poi proseguire gli incontri al World Trade Center Savannah. Nel 2025 il porto di Savannah ha movimentato 5,70 milioni di TEU, tra i risultati più alti mai registrati dallo scalo.

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