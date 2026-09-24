Leonardo, Fincantieri e Oto Melara in salute, De Palma: “Appalti e subappalti, modello da superare”

L’industria manufatturiera torna al centro del confronto sindacale e lo fa con la tre giorni di Metalmeccanica, la festa organizzata dalla Fiom Cgil spezzina. Al “Dialma Ruggiero”, dove materialmente la festa si tiene, c’è Michele De Palma, segretario generale nazionale della categoria. “In questo momento la situazione sia di Leonardo, che di Fincantieri e quindi di Oto Melara da un punto di vista occupazionale e produttivo, è positiva. C’è, semmai, un problema di sviluppo e di gestione dello sviluppo. Noi pensiamo che sia fondamentale, penso soprattutto al mondo degli appalti e dei subappalti, produrre un elemento di inclusione, di cittadinanza piena del lavoro dentro la catena del valore che viene generato in queste aziende”. De Palma insiste sulla necessità di equilibrare la produttività con la sostenibilità lavorativa: “Nel corso di questi anni abbiamo lavorato per costruire accordi con le aziende, ma certamente dobbiamo fare di più. Perché se si vuole produrre è del tutto evidente che è necessario poi garantire i diritti di salute, sicurezza, diritti sul lavoro, ma anche salariali per le persone, sia che si parli di diretti, sia per le tante lavoratrici e lavoratori che sono impiegati negli appalti e nei subappalti. E dico di più, penso che il modello che esternalizzava moltissime attività sia un modello superato dalla contemporaneità”, spiega De Palma.















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