Luni inaugura il nuovo deposito archeologico: spazio anche ai reperti finora non esposti

Un nuovo edificio per custodire i reperti che continuano a emergere dagli scavi e per mostrarne una parte al pubblico. Sarà inaugurato venerdì 25 settembre alle 16 il deposito archeologico del Museo nazionale e del Parco archeologico di Luni. Alla cerimonia, alla presenza delle autorità, interverrà Massimo Dadà, dirigente delegato dei Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale musei nazionali Liguria. L’intervento, coordinato da Marcella Mancusi, è stato finanziato con 1.174.900 euro di fondi PNRR destinati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura. Risponde a un’esigenza che il museo avvertiva da tempo: disporre di superfici adeguate per conservare i materiali provenienti dalle ricerche nella città antica, estesa per 24 ettari e abitata per oltre 1.400 anni. Le indagini proseguono sia attraverso gli scavi del Ministero della Cultura sia con quelli affidati in concessione alle università.















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