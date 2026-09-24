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Luni inaugura il nuovo deposito archeologico: spazio anche ai reperti finora non esposti

Luni inaugura il nuovo deposito archeologico: spazio anche ai reperti finora non esposti

Nuovo deposito archeologico del Museo di Luni

Un nuovo edificio per custodire i reperti che continuano a emergere dagli scavi e per mostrarne una parte al pubblico. Sarà inaugurato venerdì 25 settembre alle 16 il deposito archeologico del Museo nazionale e del Parco archeologico di Luni. Alla cerimonia, alla presenza delle autorità, interverrà Massimo Dadà, dirigente delegato dei Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale musei nazionali Liguria. L’intervento, coordinato da Marcella Mancusi, è stato finanziato con 1.174.900 euro di fondi PNRR destinati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura. Risponde a un’esigenza che il museo avvertiva da tempo: disporre di superfici adeguate per conservare i materiali provenienti dalle ricerche nella città antica, estesa per 24 ettari e abitata per oltre 1.400 anni. Le indagini proseguono sia attraverso gli scavi del Ministero della Cultura sia con quelli affidati in concessione alle università.




Nuovo deposito archeologico del Museo di Luni


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