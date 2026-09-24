Lutto nell’Aics: addio al vice presidente Michele Minnino

Lutto nel mondo dell’associazionismo e dello sport per la scomparsa, avvenuta la notte scorsa, del vicepresidente Aics Michele Mininno, 87 anni. Commosso il ricordo della presidente Monica Zampini. “La perdita di Michele lascia un vuoto incolmabile in tutta la nostra comunità sportiva e culturale. Fin dal primo giorno del suo mandato ha messo a disposizione dell’ente non solo una straordinaria competenza professionale ma anche una passione instancabile per la promozione dello sport come strumento di inclusione, crescita sociale e aggregazione civica”. L’intera dirigenza e il consiglio, tutti i collaboratori e le associazioni affiliate si stringono in un caloroso abbraccio alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di un uomo esemplare, di un dirigente lungimirante.

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