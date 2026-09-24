Meteo, sulla Liguria nuvole alternate a schiarite e temperature in calo

Liguria. L’Italia si ritrova al confine tra un intenso promontorio anticiclonico ad ovest ed il ramo discendente di una saccatura ad est, che porta in queste ore un discreto calo delle temperature ma che già dalle prossime lascerà spazio ad una nuova rimonta anticiclonica.
Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 24 settembre sarà una giornata stabile, con qualche nube in una mattinata caratterizzata comunque da ampie schiarite, ma con nubi alte in transito a partire da metà mattinata e nel corso del pomeriggio.