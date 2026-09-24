Nel fine settimana doppio appuntamento con Parole Liberate a Castelnuovo e Fosdinovo

Le parole scritte da persone detenute diventano canzoni e tornano a incontrare il pubblico. Dopo la tappa di Cuneo e prima degli appuntamenti di Cremona e Roma, Parole Liberate sarà sabato 26 settembre a Caniparola di Fosdinovo e domenica 27 a Castelnuovo Magra, con due iniziative che affiancheranno alle esibizioni musicali gli interventi di operatori legati al mondo carcerario.

Il progetto musicale, culturale e sociale nasce da un bando promosso dall’omonima associazione di promozione sociale ed emanato dal Ministero della Giustizia. Le persone detenute sono invitate a scrivere un testo: gli elaborati vengono poi proposti ad artisti della scena italiana, che li scelgono, li mettono in musica, li interpretano e li registrano. I due album pubblicati nel 2022 e nel 2024 hanno ottenuto riconoscimenti e si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto alle Targhe Tenco.

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